La Juventus continua a puntare sui giovani: ufficiale il rinnovo del bomber

I bianconeri hanno rinnovato il contratto di Marco Cosimo Da Graca

Nella giornata di oggi la Juventus ha ufficializzato il rinnovo di contratto fino al 2024 di un giovanissimo su cui la società sta puntando molto: Marco Cosimo Da Graca . L'attaccante, classe 2002, è attualmente il capocannoniere del campionato Primavera 1 e vanta anche uno spezzone con la prima squadra di Pirlo. Attraverso un messaggio social, Da Graca ha espresso la propria soddisfazione: "Orgoglio, gioia e tanta emozione nel firmare il contratto con la Juve. Grazie alla società che crede in me e grazie a chi da anni mi segue, mi supporta e mi aiuta in questo percorso di crescita umana e professionale. Da un lato la soddisfazione di aver fatto un nuovo passo avanti come calciatore dall’altro la gioia di un ragazzo che ama giocare a pallone. Un pensiero speciale alla mia famiglia, la mia ragazza e in particolare a mio nonno Cosimo che fin dagli inizi di questa avventura mi è stato vicino con affetto e tanta passione".

A esprimere soddisfazione è stato anche il suo procuratore, Giorgio Parretti, intervenuto ai microfoni de ilBianconero.com: "Ha raggiunto un obiettivo prefissato da tempo, da quando è arrivato. È arrivato con un contratto ai minimi federali, come tutti i giovani che hanno la possibilità di fare i professionisti. Adesso si è concretizzato un sogno. Penso che la soddisfazione sia nostra come della società che ha puntato sul ragazzo che è maturato, ora puntiamo a fare i calciatori veri e dovremo riuscire ad esserlo. Arrivare alla Juve è complesso, ma non impossibile, il difficile è confermarsi e questo era l’obiettivo comune. Adesso siamo tutti curiosi di vedere cosa succederà. Il profilo è quello di un ragazzo sano, con tanta voglia di fare calcio. A me Marco sembra molto felice, sabato lo vedremo subito in campo. Lui ha avuto la capacità di aspettare una trattativa lunga, senza mai chiedere, siamo nelle condizioni ideali per poter lavorare con tranquillità e siamo in piena sintonia con la Juventus".