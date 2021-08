La Juventus di Allegri c’è: battuta l’Atalanta 3-1

Un primo tempo più combattuto, una ripresa invece con ritmi bassi per il caldo e la stanchezza

Amichevole dal sapore di Serie A all'Allianz Stadium. La Juventus ha battuto l'Atalanta con il punteggio di 3-1. Buone indicazioni per il tecnico Allegri che ha messo dal primo minuto Ronaldo poi Cuadrado a destra in difesa, e con l'azzurro Bernardeschi al fianco di Ramsey. Gasperini ha scelto l'ex Demiral dietro e Ilicic in avanti. Juve subito arrembante e gol all'ottavo: Chiesa-Ronaldo-Chiesa, pronto il cross rasoterra in area e Dybala di sinistro infila Musso. Bella azione corale in contropiede. L'Atalanta ha risposto subito e ha pareggiato al 17'. Muriel dal dischetto ha spiazzato Szczesny con un destro chirurgico. Nel tridente juventino gli attaccanti cambiano spesso posizione, per evitare di dare precisi punti di riferimento ai difensori e al 39' bianconeri avanti con una prodezza balistica di Bernardeschi che dalla distanza ha battuto Musso. Ripresa con l'Atalanta più spesso all'attacco ma poi la stanchezza e le numerose sostituzioni hanno cambiato il volto del match ben giocato comunque dalle due squadre. Morata sul filo del fuorigioco ha segnato il 3-1 per la Juve a tempo scaduto.