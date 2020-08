La Juventus fa sul serio per Jimenez, pronti 60 milioni. Paratici a Londra

Dopo il caos post eliminazione in Champions, la Juventus ha cambiato la guida tecnica affidando la panchina ad Andrea Pirlo. L’ex centrocampista del Milan e anche dei bianconeri è alla prima esperienza assoluta da allenatore e con la dirigenza ha già studiato e programmato quella che sarà la sua squadra ideale.

PARATICI A LONDRA

Ecco quindi che gli uomini di mercato bianconeri si sono messi al lavoro per consegnare al nuovo allenatore una prima punta. Gonzalo Higuain è in partenza e Paratici per sostituirlo ha pensato a Raul Jimenez. L’attaccante del Wolverhampton questa stagione ha messo insieme 27 gol in questa stagione e a 29 anni potrebbe essere lui il nuovo ‘9’ bianconero. Per strapparlo dagli Wolves la Juventus offrirà 60 milioni più una contropartita. I nomi filtrati finora sono quelli di Alex Sandro, Rugani e Romero. A riportarlo è TuttoSport.