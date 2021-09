La Juventus festeggia 10 anni di Stadium

Giornata speciale in casa bianconera

La Juventus celebra i primi 10 anni di vita dell'Allianz Stadium. "Casa. Il posto dove sei sicuro, il luogo del cuore. "Casa" è un termine che identifica lo spazio in cui si vive, legandosi indissolubilmente con i concetti di appartenenza e identità. Ecco perché, quella sera dell'8 settembre 2011 - si legge sul sito bianconero - il popolo bianconero reagì con un'ovazione alle parole del Presidente, pochi attimi prima che tagliasse il nastro, appunto, della nostra nuova casa. Dal 2011, la Juventus ha il suo posto. Le sue mura, i suoi spalti, e non stiamo parlando di proprietà privata. Stiamo parlando di un luogo che, partita dopo partita e vittoria dopo vittoria è diventato, se non inespugnabile, quasi". Le parole della Juventus nella nota che ricorda questo bellissimo giorno di festa.