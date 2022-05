La Juventus festeggia i 12 anni di Agnelli alla presidenza: “Pronti a nuove sfide”

Il messaggio dei bianconeri per il patron

Sono queste le parole scelte dalla Juventus sul proprio sito ufficiale per festeggiare i 12 anni di presidenza di Andrea Agnelli. Un traguardo importante per il numero uno del club che viene ricordato per le sue vittorie e per quelle che arriveranno in futuro. Molto importante, infatti, il passaggio "tornare al più presto al posto che ci compete". Chiara l'intenzione dei bianconeri di non ripetere un'annata come quella appena vissuta con zero titoli.