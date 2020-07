La Juventus ha scelto: il partner d’attacco di CR7 arriverà da Madrid

La Juventus è una delle poche squadre europee ad aver messo a segno il primo colpo di mercato. La società bianconera ha salutato Pjanic ed accolto Arthur dal Barcellona, ma per creare una squadra competitiva bisognerà rinforzare anche il reparto offensivo.

Cristiano Ronaldo ‘chiama’ Jovic

Secondo quanto riportato da Don Balon la Juventus sarebbe alla ricerca di un partner d’accatto per Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha bisogno di una spalla a cui appoggiarsi per favorire i suoi inserimenti e quelli di Dybala. Ai tempi del Real CR7 poteva contare sull’immensa classe di Benzema, ma non sarà il francese ad approdare a Torino. La dirigenza bianconera infatti avrebbe messo nel mirino Luka Jovic. Il serbo classe ’97 era arrivato a Madrid per 60 milioni di euro, ma con Zidane non è mai scattata la scintilla. Paratici vorrebbe prendere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto. Il tutto dipenderà dal prezzo che faranno i blancos, ma il sito spagnolo parla di circa 40 milioni di euro.