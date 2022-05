La Juventus ko a Firenze, Atalanta crolla in casa con l’Empoli. Pari Lazio con l’Hellas

Si è chiuso il campionato in malo modo per la Juve. Bene la Fiorentina che va in Europa

Nelle tre partite delle 20.30, successo della Fiorentina che batte la Juve davanti al proprio pubblico e ottiene la qualificazione alla prossima Conference League. Vinto il duello a distanza con l'Atalanta, comunque sconfitta dall'Empoli. Decisive le reti di Duncan nel recupero del primo tempo e di Nico Gonzalez su rigore nell'extra-time. Sconfitta dell'Atalanta battuta in casa dall'Empoli per 1-0 con la Dea che fallisce l’ingresso in Europa per la prima volta dopo cinque anni. L’Atalanta effettua numerosi tentativi fin dal primo tempo, ma nessuno di questi crea grossi spaventi a Vicario. Nella ripresa Boga colpisce una traversa, mentre l’Empoli punisce la Dea al 79’ con la rete da tre punti di Stulac. Nel finale altra traversa di Zapata, ma non basta. Infine all'Olimpico pari e tanti gol tra la Lazio e il Verona che hanno chiuso sul 3-3. La Lazio chiude al quinto posto solitario in classifica al termine dell’ultimo match disputato all’Olimpico. Partita bellissima con le due squadre disposte a giocarsi la gara a viso aperto. Il Verona parte forte e segna due reti in 14’ con Simeone e Lasagna. Reagisce subito la squadra di Sarri che accorcia con Cabral e poi trova il pari al 29’ con Felipe Anderson. La Lazio vuole vincere e passa grazie a Pedro. Non ci sta il Verona che trova il 3-3 con Hongla. Palo nel finale di Acerbi.