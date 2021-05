La Juventus lancia lo Store su Tmall: accordo con Alibaba

La Juventus espande il suo store anche su Tmall, piattaforma di commercio cinese di Alibaba

“Per rafforzare ulteriormente il rapporto con i tifosi cinesi e offrire ai consumatori un'esperienza di consumo più ampia e confortevole, la Juventus si sta ora avventurando in Tmall. Lo store della Juventus Tmall offrirà, tra l'altro, divise da gara e attrezzature sportive per club, merchandising monomarca Juventus, oltre a prodotti personalizzati esclusivi per i tifosi cinesi, che ora possono acquistare per la prima volta la nuova maglia home 2021/22 al Juventus Tmall Store.

Andrea Bano, Head of Merchandising Juventus ha commentato: “Negli ultimi anni la Juventus è entrata nel campo della moda, dell'arte e dello spettacolo. Siamo grati che molte piattaforme e partner ci abbiano fornito grandi opportunità per esprimerci in vari modi, come la Milano Design Week e la collaborazione con altri marchi per prodotti in edizione limitata. Crediamo che il sistema di e-commerce all'avanguardia di Tmall aiuterà la Juventus a servire i nostri tifosi e a promuovere ulteriormente il nostro marchio ".