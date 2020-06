La Juventus presenta il nuovo sito ufficiale: restyling digitale e nuova App

Svelato il mistero relativo al sito ufficiale della Juventus. Nelle scorse ore la pagina web dei bianconeri era andata momentaneamente down con tanto di scritta che faceva preludere a qualche novità. Sui social alcuni utenti avevano ipotizzato ad un attacco informatico, invece, nulla di tutto questo. Infatti, la Juventus ha semplicemente deciso di rifare il look al suo sito rendendolo più digitale e pensandolo in modo particolare per i suoi tifosi.

Juventus: restilyng digitale e nuova App

Il sito della Juventus cambia pelle e cambia il modo di comunicare per e con i tifosi bianconeri. Rinnovamento della strategia digitale e anche una nuova App che segnano un nuovo inizio pensato soprattutto per i tifosi. Nella presentazione del sito si legge: “L’obiettivo è offrire ai sostenitori un’esperienza unica e coerente su sito Web, App, Online Store (completamente ridisegnato) e Juventus TV, la piattaforma OTT del club, ora integrata come nuova sezione video. I fan avranno anche la possibilità di accedere a una nuova e personalizzata pagina del profilo, “My Juve”. Insomma l’innovazione pensata per i fan in modo digitale. “Questo concetto – si legge ancora – si riassume nelle due parole che hanno ispirato l’innovazione che vedete oggi per la prima volta davanti ai vostri occhi: Digital First“.

QUI LE NEWS DI GOSSIP