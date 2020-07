La Juventus punta Raul Jimenez, ma il Wolverhampton spara alto: le cifre

Dopo aver festeggiato il nono scudetto consecutivo, la Juventus deve recuperare le forze fisiche e mentali per ribaltare il Lione e proseguire il suo cammino in Champions. Inoltre la dirigenza sta lavorando al mercato per rinforzare la squadra di Sarri e uno dei reparti in cui i bianconeri interverranno è l’attacco.

LA JUVENTUS SU RAUL JIMENEZ

Gonzalo Higuain molto probabilmente lascerà il club a fine stagione e Sarri avrà bisogno di un’alternativa all’argentino. L’idea del club bianconero si chiama Raul Jimenez. Il messicano ha impressionato nell’ultima stagione al Wolverhampton attirando l’attenzione dei Campioni d’Italia. Arrivare a lui non sarà semplice per Paratici vista la richiesta piuttosto alta del club inglese: 80 milioni di euro. Cifra altissima considerando che tutte le squadre si stanno riprendendo dopo una pausa che ha nociuto ai bilanci. La cessione di Higuain potrebbe coprire un po’ il costo del cartellino del messicano, ma per strapparlo dal Wolverhampton la Juventus dovrà fare un grande sforzo.