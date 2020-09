La Juventus riapre lo Stadium, la società invita 1000 tifosi

Dopo il via libera del Governo alla riapertura, parziale, degli stadi alcune società hanno iniziato a muoversi per cercare di ospitare 1000 tifosi all’interno degli impianti. Un piccolo ritorno alla normalità che riguarda anche altri sport. Oltre agli stadi infatti, saranno riaperti anche i palazzetti. Il tutto fino al 7 ottobre, poi si vedrà.

LA JUVENTUS INVITA I TIFOSI

Una delle prime squadre a muoversi per ospitare nuovamente i tifosi allo stadio è la Juventus. Questa la nota riportata dall’Ansa: “La Juventus “è pronta a riaprire l’Allianz Stadium” per Juventus- Sampdoria, in programma domani sera, “a mille tifosi”, così come previsto dal governo e recepito dalla Regione Piemonte. Lo si apprende da fonti vicine alla società. I mille spettatori, sempre secondo quanto si apprende, saranno selezionati tra gli ospiti dei tifosi, dal momento che a 24 ore dalla partite sarebbe impossibile aprire la vendita dei tagliandi”.