La Juventus riparte e spera ancora: Spezia travolto 3-0

La Juventus torna a sorridere. Dopo la beffa contro l’Hellas Verona, con i due punti persi per strada, i bianconeri ritrovano la vittoria e provano a lasciarsi definitivamente alle spalle le incertezze di questa parte di stagione. Battuto lo Spezia per 3-0: ai liguri non basta un buon primo tempo. La Vecchia Signora si rivela troppo forte.

IL MATCH

Il pari contro l’Hellas Verona lascia qualche incertezza in casa Juventus. I bianconeri non trovano subito il loro consueto ritmo asfissiante e lo Spezia si rende minaccioso con Marchizza che per poco non trova la porta. Farias ci riprova verso la mezz’ora e serve un intervento provvidenziale di Demiral per salvare il risultato. Lo stesso difensore è ancora una volta decisivo su Marchizza poco dopo. Sul finale di primo tempo cresce la Juventus che va vicina al vantaggio con Ronaldo, il cui tiro si stampa sul palo alla sinistra di Provedel. Nella ripresa i padroni di casa comandano le operazioni, ma sfondano il muro dei liguri sono dopo l’ora di gioco. Al 62′ Bernardeschi trova Morata, bravissimo a non sbagliare da due passi. Passano nove minuti e arriva il bis: Chiesa ingaggia un duello con Provedel, che gli nega il gol una prima volta, ma non può nulla sulla ribattuta. Nel finale arriva anche il sigillo di Cristiano Ronaldo, alla sua rete numero 20 in campionato. In pieno recupero Szczesny blinda la propria porta parando anche un calcio di rigore.