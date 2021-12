La Juventus risale: Bologna ko nella nebbia con magia di Cuadrado

Bianconeri tornano al successo dopo il pari col Venezia

La Juventus ha battuto in trasferta il Bologna con il punteggio di 2-0. Bianconeri che si riscattano in campionato dopo il deludente pareggio di Venezia. La squadra di casa ha avuto chance ma li ha sprecate pur spingendo particolarmente nel secondo tempo. Nella nebbia del Dall'Ara Juve subito in vantaggio: sblocca Morata dopo 6' su assist di Bernardeschi. Tentativi di Rabiot e Arnautovic, poi Svanberg sfiora il pari con una stupenda rovesciata, fuori di poco. Nella ripresa prima il Bologna impegna il portiere bianconero poi Cuadrado trova il raddoppio con un gran gol che trova anche la spalla di un difensore rossoblu'. Deviazione determinante. La Juventus vince e resta in scia per l'Europa.