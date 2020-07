La Juventus schiaccia il Torino: finisce 4-1 allo Stadium. Prima gioia su punizione per CR7

La Juventus stravince il derby con il Torino 4-1 e allunga ancora di più in classifica sulla Lazio. La squadra di Sarri si sbarazza senza troppi problemi di un Toro con poche idee e che ha vissuto di fiammate.

Primo tempo

Nella prima parte di gara la Juventus inizia alla grande trovando subito il gol al terzo minuto con il solito Paulo Dybala. L’argentino riceva da Cuadrado e con un guizzo salta avversario e portiere per l’1-0 bianconero. Il Torino non reagisce e la Juventus ne approfitta con le discese indisturbate degli esterni e dei terzini. All’11esimo Bentancur sfiora il 2-0 di testa sugli sviluppi di un corner. Alla mezzora i bianconeri trovano il raddoppio con Cuadrado che servito in area di rigore da Cristiano Ronaldo lascia Lyanco sul posto e scaraventa il pallone sul secondo palo. Sul finale il Torino accorcia le distanze grazie al rigore provocato dal tocco di mano di De Ligt.

Secondo tempo

Nel secondo tempo il Torino entra più motivato. La squadra di Longo crea molto, ma spreca tanto. Al 50′ Verdi trova il gol del pareggio, ma sul colpo di testa precedente Belotti si trovava in posizione di off-side. Sei minuti più tardi Douglas Costa fa partire un sinistro a giro che si spegne di poco a lato e quell’occasione dà un po’ la scossa ai bianconeri che tornano ad accelerare. Al 61′ ecco che la Juventus cala il tris con il primo gol su punizione di Cristiano Ronaldo. A dieci minuti dalla fine Djidji mette il pallone nella sua porta dopo una sfortunata deviazione sul cross di Douglas Costa.