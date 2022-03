La Juventus si riscatta in A: battuta la Salernitana. Pari fra Empoli e Verona

Dybala e Vlahovic gli autori dei due gol bianconeri

La Juventus dopo la sconfitta contro il Villareal si riscatta allo Stadium battendo la Salernitana. Al 5' sblocca subito Dybala, poco dopo a un passo dal bis. Dopo un'altra occasione per l'argentino, ci pensa Vlahovic a firmare il raddoppio prima della mezz'ora. Nella ripresa De Ligt vicino al terzo gol, dall'altra parte pericoloso il neo-entrato Verdi e Bonazzoli. La Juve vince e consolida il terzo posto. Ma l'Inter è a -1 anche se ha una gara in meno. Nell'altro match pareggio tra l'Empoli e il Verona. In avvio ci provano Zurkowski e Di Francesco, che la sblocca su assist di Pinamonti. Dopo l'intervallo Simeone calcia sul palo il rigore del pareggio, penalty ripetuto dopo il primo tentativo parato da Vicario. Rimedia il neoentrato Cancellieri. Pericolosi Asllani e Viti. Finisce 1-1 al Castellani.