La Juventus torna a vincere: battuto lo Spezia 3-2. Pari tra Salernitana e Verona

La Juventus supera lo Spezia e conquista i primi tre punti in campionato

La Juventus si sblocca in campionato. I bianconeri conquistano la prima vittoria stagionale in Serie A battendo a fatica l'ottimo Spezia di Thiago Motta. Il successo è importante per muovere la classifica e permettere agli uomini di Massimiliano Allegri di riportarsi sotto alle prime posizioni. Pari tra Salernitana e Verona.

La Juve si illude di vivere una giornata facile quando al 28' Kean conclude una bella azione innescata da Bonucci. Il centravanti infila il portiere con un tiro preciso. Lo Spezia, però, non si arrende e trova il pareggio con Gyasi, autore di una conclusione imprendibile per Szczesny, che appena prima aveva compiuto un miracolo. Nella ripresa i liguri trovano addirittura il sorpasso firmato da Antiste, bravo a prendere in contropiede Bonucci e a trafiggere Szczesny sul primo palo. La reazione della Juventus non si fa attendere: Chiesa pareggia con un tocco preciso dopo un'azione personale e poi De Ligt firma il controsorpasso.