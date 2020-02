La Juventus torna al lavoro in vista dell’Hellas

Torna a correre la Juventus. Dopo il 3-0 rifilato alla Fiorentina gli uomini di Sarri quest’oggi hanno ripreso gli allenamenti allo Juventus Training Center.

INSIDIA HELLAS – Prima una fase atletica e poi tanto lavoro con il pallone e tattica. Sabato i bianconeri fanno visita all’Hellas, una delle squadre più in forma di questo campionato. Gli scaligeri infatti non perdono dal 7 dicembre e in casa hanno conquistato ben 5 vittorie e 3 pareggi. Un cammino niente male per trattarsi di una neopromossa che di questo passo potrà sognare in grande. Il campionato inoltre è entrato nel vivo e in casa Juve non sono ammessi passi falsi.

Dopo la sessione odierna la Juventus tornerà ad allenarsi domani mattina.