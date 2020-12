La Juventus torna stellare: Kulusevski, Ronaldo e Morata demoliscono il Parma 4-0

Tre squilli per avvertire tutti. La Juventus torna a far paura con una prestazione scintillante al Tardini di Parma. I bianconeri demoliscono la formazione di casa grazie alle prodezze di Dejan Kulusevski, Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Il 4-0 porta la Vecchia Signora a un punto dalla vetta occupata dal Milan, agganciando l’Inter. I ducali, invece, restano invischiati nelle zone calde della classifica.

IL MATCH

La superiorità della Juventus non è mai quasi messa in discussione e in mezz’ora la pratica è sostanzialmente chiusa. Kucka illude il Parma andando al tiro da distanza ravvicinata chiusa da Buffon al 15′. Otto minuti dopo, però, Kulusevski sblocca il risultato: l’ex gialloblu va al tiro piazzando il pallone all’angolo opposto. Al 26′ Morata crossa per Ronaldo che di testa fa 2-0. Il Parma prova a reagire timidamente, ma non riesce a impensierire Buffon. Nella ripresa Ronaldo sigla la sua doppietta: Ramsey lo trova con un bel passaggio e il portoghese deve solo battere a rete. Per il Parma è notte fonda e Morata può scatenarsi nel finale trovando il poker con un colpo di testa preciso.