La Lazio annuncia sui social Maurizio Sarri con… una sigaretta

L'ex Juventus torna alla guida di un club di Serie A

Redazione ITASportPress

Maurizio Sarri ha firmato per la Lazio. Il mister toscano è il nuovo allenatore dei biancocelesti. Si aspetta solo l'ufficialità, col tecnico ex Juventus che guiderà il club della capitale per le prossime due stagioni.

Per il neo tecnico della Lazio dovrebbe esserci un biennale così suddiviso: 3,5 milioni per il primo anno, stessa cifra più bonus per il secondo. Presente, nel contratto, anche un bonus per la qualificazione in Europa League, e un altro più corposo per l'eventuale piazzamento Champions.

Sui social, la Lazio ha già provveduto ad anticipare i vari comunicati ufficiali su Sarri. In che modo? Con diversi tweet di cui uno soprattutto abbastanza chiaro: una sigaretta accesa, vero vizio di del tecnico.

Al messaggio citato, il profilo social dei biancocelesti ha poi aggiunto diversi altri messaggi con tanto di foto e ulteriori indizi che non lasciano dubbi. Sarri è il nuovo allenatore della Lazio e avrà il compito di non far rimpiangere Simone Inzaghi.