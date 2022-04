La Lazio e Immobile schiantano il Genoa che non dà segnali salvezza

Seconda sconfitta di fila per Blessin sulla panchina del Genoa

Pesante sconfitta del Genoa contro la Lazio nel lunch match della 32a giornata di Serie A. I capitolini hanno vinto col punteggio di 4-1 avendo avuto la meglio oggi con estrema facilità. In avvio di gara due occasioni da gol confezionate dai difensori centrali: prima Acerbi sugli sviluppi di un corner e poi Ostigard di testa, fermato da un intervento provvidenziale di Strakosha. Alla mezz'ora risultato sbloccato da un'invenzione di Marusic. In pieno recupero del primo tempo il raddoppio di Immobile, che cala il tris al 63'. Un autogol di Patric riapre il match al 68' ma poi Immobile firma la tripletta per il definitivo 4-1.