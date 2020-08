La Lazio fa sul serio per David Silva, si aspetta la risposta del giocatore

Dopo l’addio di David Silva al Manchester City, si sono scatenate le voci riguardo il suo futuro. Per lo spagnolo si prospettava un finale di carriera negli Emirati Arabi, ma l’ex Valencia vuole proseguire in Europa.

LA LAZIO ASPETTA DAVID SILVA

Nei giorni scorsi anche la Lazio si è fatta avanti avanzando un’offerta al giocatore. Secondo quanto riportato da SportWitness la società biancoceleste avrebbe offerto un contratto biennale, ma sarebbe ancora in attesa di una risposta del mancino ex ‘citizens’. La Lazio inoltre potrebbe garantirgli circa 2.5 milioni a stagione che diventerebbero 3 con gli eventuali bonus. Ora non si attende che la risposta di David Silva che al momento starebbe valutando anche offerte dalla MLS.