La Lazio non si nasconde e Caicedo esce allo scoperto: “Vinciamo lo scudetto…”

Serata euforica in casa Lazio per il compleanno di Ciro Immobile. Tutta la squadra invitata e grande entusiasmo tra i presenti. Così tanto che a qualcuno scappa anche la parola scudetto.

Felipe Caicedo non si nasconde e su richiesta del compagno di reparto, nonché festeggiato della serata, si lascia andare ad un proclamo sugli obiettivi della squadra in questa stagione. “Qual è il nostro obiettivo?”, chiede Immobile all’amico. Il calciatore ecuadoriano, prima è un po’ titubante ma dopo: “Beh, sappiamo qual è…. vinciamo lo scudetto”. Parole che creano ancora più euforia all’ambiente che pare voler stupire tutti e arrivare fino all’ultima giornata per contendere il titolo alle più quotate Juventus e Inter.