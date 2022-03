La Lazio piega il Venezia con un rigore di Immobile

Vittoria di misura della squadra di Sarri sul Venezia

Si è chiusa con la vittoria della Lazio sul Venezia la 29a giornata di Serie A, Con un gol su calcio di rigore del suo capitano (144° in maglia biancoceleste), la squadra di Sarri riesce a vincere la resistenza di un Venezia che ha provato a difendersi dai continui attacchi della Lazio. Primo tempo di grande dominio laziale ma con scarsa incisività. Nella ripresa, gol annullato a Immobile, che poi sblocca la gara. Luis Alberto fallisce il raddoppio, il Venezia ci prova ma non riesce a essere pericoloso dalle parti di Strakosha. Vince la Lazio che supera in un colpo solo Roma e Atalanta