La Lazio rimonta lo Spezia e Acerbi è decisivo

Il difensore ha segnato al 90' riscattando l'errore contro il Milan

La Lazio vince al Picco battendo in rimonta lo Spezia con il risultato di 4-3. Una sfida ricca di emozioni e gol vinta dai capitolini nei minuti finali con un gol di Acerbi molto criticato in settimana per l'errore commesso contro il Milan. In avvio la sblocca Amian di testa. Dopo la mezz'ora Immobile pareggia su rigore, ma i padroni di casa tornano subito in vantaggio con Agudelo. Nella ripresa sfortunata autorete di Provedel dopo il palo colpito da Zaccagni, Hristov però riporta immediatamente avanti i liguri. Milinkovic-Savic fa 3-3 al 68'. Nel finale altro palo di Zaccagni, Acerbi la risolve al 90'. Lazio momentaneamente al quinto posto.