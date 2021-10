La Lazio scappa due volte ma l’Atalanta la riprende

Bellissima partita al Gewiss con gara intensa e ricca di gol

E' finito in parità il match tra l'Atalanta e la Lazio con il punteggio di 2-2, primo match della undicesima giornata di Serie A. Primo tempo ricco di emozioni al Gewiss Stadium. Pedrito sblocca il risultato al 18' ribattendo in rete una respinta di Musso su un tiro ravvicinato di Immobile. Nel minuto di recupero prima dell'intervallo Zapata trova il pari con un destro micidiale che piega i polsi a Reina. Nella ripresa grande azione Pedro-Basic-Immobile con il gol del capitano della Lazio. Nei minuti di recupero una zampata di de Roon ha trovato l'angolino per il 2-2 definitivo. Spettacolo esagerato al Gewiss con tante emozioni e applausi per tutti.