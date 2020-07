La Lazio si arrende: secondo k.o. di fila, vince il Lecce 2-1

La Lazio saluta definitivamente lo scudetto. Questo è il verdetto della sfida allo stadio Via del Mare contro il Lecce. I biancocelesti restano a 7 lunghezze di distacco dalla Juventus capolista, ma con una partita in più. In caso di successo dei bianconeri, il ritardo salirebbe a quota 10. Festeggiano gli uomini di Fabio Liverani che riaprono la lotta per la salvezza, issandosi provvisoriamente al quartultimo posto, con un punto di vantaggio sul Genoa.

LA GARA

L’ultimo treno per lo scudetto passa a Lecce e la Lazio non vuole assolutamente lasciarselo scappare. Così la partenza sprint dei biancocelesti porta al vantaggio lampo, dopo solamente 5 minuti. Gabriel regala palla a Parolo e respinge il tiro del centrocampista, ma nulla può su Caicedo che infila in rete. Sembra l’inizio di una serata in discesa per gli uomini di Inzaghi. Il Lecce, però, tira fuori l’orgoglio e non smette di giocare. Calderoni va vicino al pari con un tiro di poco fuori. Bisogna attendere il 30′ per il pareggio: cross di Falco e colpo di testa perfetto di Babacar. La Lazio non trova la consueta veemenza alla doccia fredda. Anzi, l’occasione più nitida per cambiare il risultato capita al Lecce che si procura un rigore sul finire del primo tempo. Mancosu, però, vanifica tutto calciando alto. Nella ripresa i salentini si rifanno assestando il colpo del k.o. ai danni dei biancocelesti grazie all’incornata di Lucioni su calcio d’angolo. La Lazio è sulle ginocchia e reagisce affidandosi all’orgoglio. L’occasione più pericolosa porta la firma di Felipe, il cui colpo di testa viene intercettato da Petriccione sulla riga. Poi ci pensa Gabriel a blindare il risultato finale con una parata strepitosa. Espulso nel recupero Patric. Il match si chiude 2-1 per i giallorossi. La Lazio crolla e incassa il secondo k.o. consecutivo.