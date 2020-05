La Lega ha deciso, la Serie A riprenderà dai recuperi

Dopo mesi di attesa, il campionato di Serie A riprenderà. Il weekend scelto dagli organi competenti è quello del 20 giugno, ma ancora non era chiaro con quali partite si sarebbe ripreso. L’assemblea di Lega in programma venerdì 29 maggio ha infine scelto il calendario con cui far ripartire il campionato.

Al via con i recuperi

La Lega Serie A ha stabilito che la prima gara della ripresa sarà quella tra Atalanta e Sassuolo. La squadra della città più colpita che affronta quella che, insieme al Brescia, ha giocato l’ultima partita a marzo. Il match tra gli uomini di Gasperini e quelli di De Zerbi si giocherà il 19 giugno, mentre il giorno successivo il programma sarà composto da tre sfide: Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari, Torino-Parma.