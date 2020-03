La Lega Serie A crea gruppi di lavoro per l’emergenza Coronavirus

Nonostante il calcio sia fermo, gli organi competenti sono al lavoro per cercare di dare comunque un futuro a questa stagione. In Italia la Serie A dovrebbe riprendere il 3 aprile. Nonostante il comunicato della Lega Serie A, il ripristino del campionato dipende comunque dall’evolversi della pandemia.

GRUPPI DI LAVORO – Venerdì la Lega Serie A ha riunito in assemblea i rappresentanti delle Società per valutare l’impatto del Covid-19 sulle attività sportive. L’assemblea si è svolta rigorosamente in videoconference e al termine la Lega Seria A ha diramato un comunicato nel quale ha reso nota una decisione per arginare il Coronavirus nel calcio: “La posizione della Lega Serie A, condivisa ieri con i Club e seguita da tutte le altre Leghe europee resta quella di terminare l’attività sportiva concludendo nei prossimi mesi i campionati nazionali, riprendendoli quando le condizioni sanitarie lo permetteranno. A tal fine la Lega Serie A, ha costituito alcuni gruppi di lavoro che si dedicheranno ad affrontare l’emergenza Coronavirus. I tavoli di lavoro riguarderanno tematiche mediche, tecnico-sportive, di rapporti istituzionali e di risk assessment per le Società e per la stessa Lega Serie A“.