La Lega Serie A propone: ripresa con i recuperi della 25^ giornata

La ripresa della Serie A non ha ancora una data definitiva, ma il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora aveva ipotizzato il 13 o il 20 giugno. Il tutto si deciderà il 28 maggio quando Lega, Figc e Governo si siederanno al tavolo per parlare. I presidenti spingono per una ripresa al più presto possibile, così da non intaccare troppo la prossima stagione. Nel frattempo, un’indiscrezione raccolta da SkySport vorrebbe una ripresa del campionato a partire però dai recuperi della 25^ giornata.

Ripresa Serie A

Il campionato si è interrotto prima che alcune squadre potessero recuperare le rispettive partite e secondo quanto raccolto da SkySport il campionato potrebbe ripartire proprio da quei match. Si tratta di Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma. Queste partite erano in programma il 21 e il 22 febbraio, ma proprio in quei giorni la pandemia stava scoppiando nel nostro Paese. Vedremo quindi quale sarà la decisione su quando si riprenderà a giocare e e, soprattutto, con quali partite si ricomincerà. Tutto verrà deciso giovedì 28 maggio.