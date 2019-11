La Mantia fa volare il Lecce: Fiorentina k.o. in casa 1-0

La Fiorentina non sa più vincere. I viola cadono in casa e continuano il momento negativo iniziato nelle ultime gare. All’Artemio Franchi di Firenze festeggia il Lecce che trova tre punti preziosi in chiave salvezza grazie a La Mantia e Gabriel. L’attaccante segna il gol della vittoria al 50′ grazie a un perfetto inserimento sul secondo palo. La sua rete arriva dopo un primo tempo con gli uomini di Montella spesso lanciati all’attacco, ma incapaci di concretizzare e per giunta privi di Ribery nel finale per un problema muscolare. A blindare il vantaggio ci pensa il portiere che si esalta con tre interventi prodigiosi su Vlahovic. Nel finale il Lecce prova a chiudere la partita con Babacar, ma Dragowski è strepitoso nel negargli il raddoppio. La Fiorentina resta a metà classifica con 16 punti, ma inizia a guardarsi pericolosamente le spalle. Il Lecce, invece, stacca il Genoa terzultimo e si porta a quota 14.