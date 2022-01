La mossa della Juventus per convincere Vlahovic a firmare

I bianconeri spingono per il centravanti della Fiorentina

Il futuro di Dusan Vlahovic resta tema scottante di questi giorni di calciomercato. L'attaccante della Fiorentina, nonostante un contratto in scadenza nel 2023, sembra essere destinato all'addio molto prima di quella data. Diversi i rumors che lo riguardano e non solo le sirene inglesi della Premier League. Non è infatti un segreto che la Juventus stia osservando da molto vicino l'evolversi della situazione.

Si è parlato in quete ore anche di una proposta di 35 milioni più il cartellino di Kulusevski alla Fiorentina immediatamente. Idea che, però, non convincerebbe la Viola e che neppure lo stesso Vlahovic che ha fatto capire di non voler cambiare aria a gennaio.

Stessa situazione relativamente alle proposte inglesi, su tutte quelle dell'Arsenal. Ma la vera mossa per convincerlo a muoversi, potrebbe essere quella che la Vecchia Signora starebbe preparando. Alla Continassa ci sarebbe la sensazione di poter convincere il serbo a muoversi la prossima settimana in caso di accordo con Rocco Commisso. L'arma in più sarebbe un ricco ingaggio da 7 milioni di euro netti più bonus, in pratica lo stesso di Paulo Dybala.