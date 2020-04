La Pasqua speciale dei giocatori della Sampdoria: Ranieri regala un uovo a ciascun giocatore…

Una giornata di festa molto particolare per l’Italia e il mondo. La Pasqua a casa ai tempi del coronavirus è un qualcosa che si ricorderà a lungo. In casa Sampdoria, però, c’è chi ha deciso di rendere un po’ più dolce questo momento. Mister Claudio Ranieri, per un giorno, ha deciso di non pensare alla forma dei suoi calciatori e con la volontà di far gruppo anche a distanza ha fatto recapitare un uovo di cioccolato a ciascun componente del team.

Lo riporta Il Secolo XIX che scrive come l’allenatore di Testaccio abbia voluto mandare un segnale forte di unità verso giocatori e componenti dello staff. Insieme all’uovo, anche un pensiero in più e speciale per le famiglie con figli. Come sottolinea il quotidiano di Genova, Ranieri è stato l’nico allenatore in Serie A ad avere questo pensiero per Pasqua.