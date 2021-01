La proposta della Lega Serie A: stadi aperti ai vaccinati

Il pubblico allo stadio è sempre più una necessità. Sia per lo spettacolo, sia soprattutto per le casse dei club. E allora ecco la proposta di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A: riaprire gli impianti ai fan già vaccinati.

Stadi aperti ai vaccinati: parla De Siervo

Intervenuto a La Politica nel pallone su GR Parlamento, l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha confermato il piano per tornare a ripopolare gli impianti il prima possibile. L’idea sarebbe quella di proporre la riapertura ai fan che sono già stati vaccinati contro il coronavirus: “Siamo pronti a studiare insieme al ministro Spadafora e al governo una modalità per far tornare allo stadio almeno chi riceve il vaccino”.

E ancora: “Il danno economico finora è intono ai 700 milioni, ma rischia di aumentare. Per scaramaniza non l’abbiamo calcolato, ma se gli stadi dovessero rimanere chiusi fino a fine stagione il danno supererebbe 1,2 miliardi di euro”.