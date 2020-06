La proposta di Commisso: “Le squadre devono poter chiamare il VAR”

Il rigore concesso alla Lazio nel posticipo contro la Fiorentina ha scatenato diverse polemiche. La dirigenza viola ha usato parole forti nel post gara e il giorno dopo il presidente Commisso ha lanciato una proposta in una nota pubblicata sul sito ufficiale.

Commisso: “VAR chiamata dalle squadre”

Queste le parole del numero uno dei viola: “Vedendo le immagini e sentendo e leggendo i commenti internazionali delle televisioni, mi viene da chiedere come mai dopo più esempi che hanno riguardato non solo la Fiorentina, non sia stato ancora deciso un utilizzo più significativo e sopratutto utile della tecnologia e del VAR nello specifico. Come ho fatto presente già diversi mesi fa, continuo infatti a pensare che debba essere data la possibilità alle squadre di richiamare gli arbitri all’utilizzo del VAR. Su questo tema continuerò a essere la prima persona che si batterà per il rispetto della Fiorentina e del Popolo Viola e per il calcio italiano in generale. La buona notizia è che ho visto una squadra in crescita e voglio fare i miei complimenti ai ragazzi.