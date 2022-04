La provocazione di Sorrentino: “Errore Radu? Mettiamo un centrocampista in porta”

Il commento dell'ex portiere

Stefano Sorrentino , ex portiere tra le altre di Torino, Chievo Verona e Palermo, ha rilasciato un'intervista a La Stampa nella quale è tornato a parlare dell'errore del portiere dell'Inter Ionut Radu nel match contro il Bologna. Una gaffe che potrebbe aver indirizzato il discorso scudetto in favore del Milan visto il risultato di 2-1 dei rossoblù contro i nerazzurri a causa proprio di quella papera.

L'ex estremo difensore non ha voluto accanirsi contro il giovane portiere rumeno, anzi: "Il calcio sta cambiando, ma si fa troppa confusione. Ormai i portieri toccano più palloni dei giocatori di movimento e questo non va bene. Allora mettiamo tra i pali un centrocampista [...]. Si sta estremizzando. I passaggi ai portieri sono triplicati negli ultimi anni. Non può essere il portiere ad avviare la manovra".