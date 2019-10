La Roma affonda il Milan. La decide Zaniolo nella ripresa (2-1)

Dopo due pareggi consecutivi, la Roma torna al successo in campionato. All’Olimpico i giallorossi hanno avuto la meglio sul Milan che perde la prima gara con Pioli sulla panchina. Primo tempo più a tinte giallorosse e a passare in vantaggio sono i capitolini con la rete di Dzeko al 38′. Nella ripresa pareggio rossonero firmato da Theo Hernandez al 55′ poi però il gol del definitivo 2-1 per la Roma di Zaniolo al 58′. Il successo consente ai giallorossi di toccare quota 16 e di raggiungere il quinto posto. Milan invece fermo in zona anonima della classifica.