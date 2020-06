La Roma dimentica Juan Jesus sui social. Lui non ci sta: “Questo vuol dire fiducia…”

La Roma dimentica Juan Jesus. La società giallorossa su Instagram aveva dato inizio ad un divertente conto alla rovescia fino alla prima partita della ripartenza. Ad ogni giorno un numero e un calciatore. Per il -9 era stato il turno di Dzeko, poi Perotti e Pellegrini. Arrivati al -5, però, ecco che al posto di Juan Jesus la società ha scelto un’immagine della squadra.

Un gesto non certo gradito dal difensore brasiliano che ha commentato tra l’ironia e la rabbia: “Bello che nemmeno la Roma mi metta sul profilo ufficiale. Questo vuol dire fiducia”. Non certo una bella situazione per la Roma che ha commesso, forse, una gaffe social non indifferente…