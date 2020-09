La Roma e Totti si ritrovano, a breve un incontro con Friedkin

Dopo 19 stagioni insieme Totti e la Roma si erano lasciati male, con quella famosa conferenza stampa fiume dell’ex capitano giallorosso. Una breve esperienza da dirigente culminata con l’addio a Pallotta, ma con la porticina sempre aperta per quella che è stato il club della sua vita.

TOTTI TORNA ALLA ROMA, PRESTO INCONTRO CON FRIEDKIN

Lo scenario ora è piuttosto diverso. Pallotta ha ceduto a Friedkin la quota di maggioranza del club e gli obiettivi della nuova proprietà sembrano ambiziosi. Il primo passo però per il nuovo presidente è farsi affiancare da chi la Roma la conosce come le sue tasche. Ecco quindi che si paventa l’idea di un ritorno di Francesco Totti con i giallorossi. L’ex capitano ha sempre dato la sua disponibilità e secondo le indiscrezioni raccolte dai vari media nazionali i due si incontreranno a breve per capire quale sia la strada migliore riportare l’ex numero 10 in società.