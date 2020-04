La Roma respinge le voci su Dzeko: “Soddisfatti di lui. Rimane qui”

Durante le due ultime sessioni di mercato, Edin Dzeko è stato sicuramente tra i giocatori più chiacchierati. Sono tanti i club che vorrebbero strappare l’ex City da Trigoria e tra le pretendenti non mancano le italiane. L’Inter sembrava una delle società più vicine ad accaparrarsi il giocatore che, però, ha scelto di terminare il campionato con la Roma.

RESTA CON NOI – In queste ore la società giallorossa ha voluto spegnere qualsiasi voce su un presunto divorzio in estate diramando un comunicato tramite l’Ansa: “L’AS Roma è estremamente soddisfatta di come Edin stia interpretando il ruolo di capitano, ancora di più in un momento così delicato. Non c’è nessuna strategia in atto per cambiare il suo futuro, che è nella Roma, né il club ha pensato di rivedere i propri accordi con il calciatore“.