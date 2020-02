La Roma riparte, 4-0 al Lecce. Piccolo fastidio per Pellegrini

La Roma riparte. La squadra di Fonseca all’Olimpico cala il poker ad un Lecce spento. Dopo tre sconfitte consecutive in campionato i giallorossi ritrovano la vittoria.

GARA – La Roma già nel primo tempo mette in chiaro le cose. La squadra di Fonseca vuole scrollarsi di dosso il momento negativo e fin dall’inizio aggredisce la squadra di Liverani. Il gol arriva praticamente subito, al 13′, con il piattone di Under ad aprire le danze. Il Lecce non reagisce e la Roma ne approfitta. Pellegrini al 30esimo si divora un gol praticamente fatto e testimonia il momento negativo del centrocampista. Al 37esimo ancora Roma. Dzeko serve in profondità Mkhitaryan che con il mancino deposita il pallone in rete. Nel secondo tempo a chiudere i giochi sono i gol prima di Dzeko, che segna su tap-in, e poi quello di Kolarov che con un sinistro violento batte Vigorito. Unica nota negativa del pomeriggio giallorosso è l’infortunio di Pellegrini che ad inizio secondo tempo è stato sostituito da Kluivert.