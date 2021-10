La Roma sorride: buone notizie per Zaniolo dopo l’infortunio con la Juventus

Le condizioni del centrocampista

Arrivano novità sulle condizioni fisiche di Nicolò Zaniolo , centrocampista della Roma , uscito nel primo tempo della sfida di ieri sera tra Juventus e giallorossi all’Allianz Stadium per l'ottava giornata di Serie A. Il giocatore ha avuto una distorsione alla caviglia sinistra. Scampato pericolo quindi dato che si era anche pensato ad un problema alle ginocchia già ampiamente infortunate in passato.

La risonanza magnetica a cui si è sottoposto il numero 22 della Roma, per fortuna del giocatore e del club della capitale, ha escluso lesioni ai legamenti del ginocchio sinistro e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Si tratta di un vero e proprio sospiro di sollievo per lui ma anche per Mourinho e i tifosi che, dopo i due infortuni precedenti, avevano temuto il peggio nuovamente.