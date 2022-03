La Roma stravince il derby: la Lazio perde 3-0

La Roma spettacolare nel primo tempo poi ha retto nella ripresa alle iniziative biancocelesti

Grande festa giallorossa nel derby capitolino vinto dalla squadra di Mourinho per 3-0. Roma in vantaggio dopo appena 56 secondi con un tap-in di Abraham su una traversa colpita da Lorenzo Pellegrini direttamente dalla bandierina del corner. Il raddoppio arriva al 22' ancora con l'attaccante inglese su assist di Karsdorp e al 40' un calcio di punizione di Pellegrini all'incrocio dei pali vale il 3-0 alla squadra di Mourinho. Nella ripresa la Lazio ha cercato il gol per riaprire il match ma la Roma ha retto bene vincendo alla grande il derby numero 180.