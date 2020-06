La Roma studia le alternative a Smalling: i nomi

Nonostante le indiscrezioni riguardo una situazione economica complicata, la Roma farà mercato. In alcuni reparti si tratta di operazioni di necessità. In difesa per esempio non è certa la permanenza di Chris Smalling. Il difensore inglese è stato sicuramente uno dei migliori e bisognerà vedere se lo United lo richiamerà all’Old Trafford oppure no.

Le alternative

Visto il clima di incertezza attorno al giocatore inglese, ecco che la società sta lavorando alle possibili alternative. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport la Roma ha sul piatto alcuni nomi. Quello più importante e ambizioso è Jan Vertonghen. Il difensore belga è in scadenza con il Tottenham, ma l’ingaggio di 3 milioni annui potrebbe essere un ostacolo. L’altra pista è quella di Dejan Lovren. Il difensore croato è in uscita dal Liverpool e la sua valutazione si aggira intorno ai 4 o 5 milioni di euro.