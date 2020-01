La Roma torna a ruggire: Genoa battuto 3-1, Under e Dzeko protagonisti

Una Roma cinica e precisa passa sul campo del Genoa. I giallorossi conquistano 3 punti preziosi in ottica quarto posto e interrompono il filotto negativo di due sconfitte consecutive contro Torino e Juventus. Un successo che mette in condizione l’Atalanta di non sbagliare e inguaia il Genoa nella lotta salvezza. Bastano 6 minuti alla Roma per trovare il vantaggio: il cross di Under è velenoso, non trova deviazioni e tradisce Perin. I giallorossi danno l’impressione di comandare il match, ma lentamente il Grifone prende campo. Pandev si rende minaccioso, ma Pau Lopez fa buona guardia in uscita. Gli uomini di Fonseca si rendono minacciosi a folate: Spinazzola sfonda spesso sulla corsia sinistra, ma Under prima e Dzeko poi non affondano mai il colpo. Nel finale di primo tempo succede di tutto. Biraschi colpisce di petto e batte il proprio portiere per il 2-0 giallorosso. Passa un minuto e il Genoa rientra in partita grazie a Pandev che anticipa Lopez. Nella ripresa il Genoa sfiora il pareggio con Goldaniga, ma Lopez è prodigioso e toglie la palla dall’incrocio dei pali. La Roma replica con Santon e Veretout: bravissimo Perin a farsi trovare pronto. Il portiere genoano stecca invece al 74′, quando scivola e innesca l’azione dei giallorossi, rifinita da Dzeko. E’ il gol che chiude la partita. Finisce 3-1