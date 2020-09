La Roma vicinissima a Kumbulla, beffate Inter e Juventus

Il futuro è tutto dalla parte di Marash Kumbulla. Il giocatore classe 2000 ha assaggiato per la prima volta la Serie A lo scorso anno, comportandosi come un vero e proprio veterano. Sotto la guida di Juric il centrale è cresciuto esponenzialmente ed ora è pronto ad esplodere in una big.

KUMBULLA VICINO ALLA ROMA

Già a gennaio il giocatore era stato accostato a Inter e Juventus che sembravano in netto vantaggio su altre squadre di A. Anche la Lazio di Lotito ha sondato il terreno, salvo poi ritirarsi senza fare offerte. Quando la partita sembrava essere solamente tra nerazzurri e bianconeri, ecco che la Roma ha beffato tutti trovando l’accordo con gli scaligeri: prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni. L’unico sì che manca, per ora, è quello del giocatore.