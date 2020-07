La Roma vince e allunga sul Milan. Goleada Lazio con il Verona. Torino salvo

Vittoria importantissima della Roma che grazie a due rigori di Veretout batte la Fiorentina portandosi a più 4 sul Milan. La Lazio travolge il Verona con un super Immobile. Il Torino di Longo conquista la salvezza matematica grazie al pareggio strappato al Paolo Mazza di Ferrara. Secondo ko di fila per il Cagliari di Zenga che cade contro l’Udinese.

Roma – Fiorentina

Nel primo tempo la partita prende quota solamente nel finale. Al 40esimo minuto infatti la Fiorentina ha un’occasione ghiottissima di siglare il gol del vantaggio con Kouame che sul tiro sbagliato di Chiesa spara sul fianco di Ghezzal. Due minuti più tardi la Roma si fa pericolosa con Mancini che spara alle stelle su sponda di Dzeko. Un minuto dopo i giallorossi conquistano un calcio di rigore per fallo netto di Lirola su Bruno Peres: Veretout dal dischetto è impeccabile. Nella ripresa la Fiorentina trova il gol del pareggio con il colpo di testa di Milenkovic, ma all’87esimo l’arbitro concede un altro calcio di rigore alla Roma per presunto fallo di Terracciano su Dzeko. Ancora Veretout dagli undici metri è preciso e consegna la vittoria ai suoi.

Hellas Verona – Lazio

Match godibile nel primo tempo tra Verona e Lazio. La prima occasione capita a ridosso della mezzora agli uomini di Juric: Veloso dai 20 metri calcia in porta e Strakosha devia con la punta delle dita. La Lazio non risponde e al 40esimo il Verona ne approfitta con Zaccagni che ruba il pallone a Luiz Felipe e poi subisce il fallo del difensore in area. Dal dischetto Amrabat non sbaglia. Nel recupero la Lazio la riacciuffa sempre con un calcio di rigore per fallo su Ciro Immobile che dagli undici metri non sbaglia. Nel secondo tempo il match si infiamma con azioni da una parte e dall’altra. Dieci minuti dall’inizio della ripresa gli ospiti trovano il gol con Milinkovic-Savic e poi con Correa per il 3-1. All’83esimo Immobile cala il poker segnando il centesimo gol con la maglia della Lazio. Dieci minuti più tardi su rigore ancora Immobile porta i suoi sul 5-1.

Cagliari – Udinese

La vittoria contro la Juventus ha dato ulteriore carica all’Udinese che alla Sardegna Arena nel primo tempo sembra essere più brillante rispetto agli avverarsi. La squadra di Gotti va in vantaggio al 2° minuto grazie a Okaka che in area si disfa della pressione di Ceppitelli e in girata manda la palla sul secondo palo. Nel secondo tempo la squadra di Zenga prova ad alzare il ritmo senza trovare però il gol del pareggio.

Spal – Torino

A Ferrara il Torino di Longo cerca punti salvezza contro una Spal che ormai ha già la testa al prossimo campionato di Serie B. La squadra si fa vedere al 24esimo con Simone Zaza, ma il tiro dell’attaccante termina a lato. In apertura di secondo tempo il Toro si divora il gol del vantaggio prima con il palo di Verdi e poi con Belotti che non riesce a depositare in rete. Cinque minuti dopo Verdi porta in vantaggio i suoi con un tiro a giro che non lascia scampo al portiere. A dieci minuti dal termine la Spal reagisce trovando il gol con D’Alessandro che approfitta di una palla persa da Meité. Dabo verticalizza e trova il compagno che incrocia alla perfezione con il destro. Il pareggio però basta alla compagine di Longo per conquistare la salvezza matematica.