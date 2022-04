La Salernitana batte la Fiorentina e riapre i giochi per la salvezza

Terza vittoria consecutiva per la Salernitana che torna a vincere in casa dopo 7 mesi

Successo importantissimo della Salernitana che all'Arechi ha battuto la Fiorentina con il punteggio di 2-1. La squadra di Nicola parte fortissimo: al 3′ granata pericolosi con una conclusione di Verdi da buona punizione che termina sull’esterno della rete. Al 5′ ci prova ancora Verdi dal limite, conclusione deviata in angolo. All’8′ occasione Salernitana: cross basso di Zortea e conclusione a botta sicura di Verdi deviata in angolo. Al 9′ gol della Salernitana: angolo di Bohinen e colpo di testa vincente di Djuric. Al 17′ granata pericolosi: angolo di Mazzocchi e colpo di testa di Djuric che sfiora il palo. Al 35′ bella conclusione a giro dalla distanza di Zortea, palla di poco a lato. Il primo tempo si chiude con i granata avanti nel punteggio. Al 19′ della ripresa arriva il pareggio della Fiorentina: cross di Odriozola e destro vincente di Saponara. Al 34′ arriva il gol vittoria della Salernitana: cross di Ruggeri e conclusione vincente di Bonazzoli che firma il 2-1 finale.. Grandissimo entusiasmo all'Arechi con i tifosi della Salernitana che hanno spinto incessantemente Ribery e compagni alla terza vittoria consecutiva in A.