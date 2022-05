La Salernitana perde con l’Udinese ma è salva. Cagliari fa 0-0 a Venezia e va in B

Finale thrilling per la salvezza che si è decisa nell'ultima giornata

Resta in Serie A la Salernitana che perde in casa 4-0 con l'Udinese ma beneficia del pareggio esterno del Cagliari a Venezia e festeggia la salvezza. La squadra di mister Nicola crolla in casa sotto i colpi di una Udinese spietata che ha capitalizzato le ripartenze. La squadra di Cioffi segna tre gol con Deulofeu, Nestorovski e Udogie e Belec para un rigore a Pereyra. Palo di Fazio per i padroni di casa poi nella ripresa poker di Pereyra. Il Cagliari invece ha pareggiato 0-0 a Venezia e non ha sfruttato il ko dei campani. Nicola è il mister salvezza: con quella di Salerno è la quarta retrocessione evitata nelle ultime 6 stagioni.