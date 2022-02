La Salernitana spaventa il Milan che pareggia all’Arechi 2-2

Rossoneri superficiali e poco determinati contro una Salernitana aggressiva

Passo falso del Milan che pareggia sul terreno della Salernitana con il punteggio di 2-2. I rossoneri hanno giocato male ma anche per merito dei campani che hanno pressato dall'inizio alla fine del match. Due errori singoli hanno costretto alla rincorsa la capolista che ha pareggiato nel finale con un gol di Rebic con una conclusione dalla distanza. Milan poco attento e anche poco determinato all'Arechi contro l'undici aggressivo di Nicola che ha trasformato la Salernitana sul piano della intensità. Il Milan parte bene e va in vantaggio grazie a un gol di Messias. La Salernitana non molla ma il Milan sembra in controllo. Sul finale di primo tempo, uscita avventata di Maignan, Djuric colpisce di testa, la palla si impenna e Bonazzoli rovescia in porta per l’1-1. Nella ripresa i rossoneri spingono ma i padroni di casa passano: Djuric batte Maignan di testa. Reazione immediata del Milan con Rebic che fulmina Sepe. Finisce 2-2, Milan a +2 sull’Inter che ha due gare in meno.