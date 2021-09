La Salernitana spreca Zapata no: Atalanta vince 1-0

All'Arechi la maggiore qualità della squadra nerazzurra è stata decisiva

L'Atalanta soffre molto a Salerno ma riesce a vincere 1-0 con una zampata di Zapata a 15' dalla fine. La squadra di Fabrizio Castori prima del vantaggio nerazzurro ha avuto buone occasioni per andare in vantaggio ma per sfortuna e per poca lucidità delle punte granata, il pallone non è finito alle spalle del portiere delle Dea Musso. La maggiore qualità ha premiato i migliori stasera all'Arechi ma certamente il risultato non rispecchia quanto si è visto nell'arco dei 90'. La Salernitana per la quarta partita gioca bene ma non raccoglie punti. La Dea risale in classifica.